Düzce'de alarm! 'Binlerce kişi mahsur kaldı'

Alınan bilgiye göre, Cumayeri ilçesinden geçen Melen Çayı, sağanağın etkisiyle taştı.

Dokuzdeğirmen köyü ile Yeşiltepe-Çelikdere-Harmankaya-Büyük Melen köyleri arasında bulunan yol üzerinde iki noktada meydana gelen heyelanın ardından, köylere ulaşımın sağlandığı yol kapandı.

CNN Türk Düzce'de 4 binden fazla kişinin mahsur kaldığını duyurdu.

Yağışın sürdüğü bölgede bulunan bir rafting tesisinde konaklayanlar, sel sularının bungalov evlere ulaşması nedeniyle çatılara çıktı. Daha sonra kendi imkanlarıyla güvenli bir bölgeye geçen vatandaşlar bölgeye sevk edilen, İl Özel İdaresi, AFAD, 112 Acil Servis, itfaiye ve jandarma ekiplerinin çalışması sonrası kurtarıldı.

Düzce Valisi Zülkif Dağlı, Cumayeri ilçesinde etkili olan kuvvetli sağanak ve heyelan nedeniyle bazı köy yollarının kapanması sonucu bir rafting tesisinde mahsur kalan 21 kişinin kurtarıldığını bildirdi.

Dağdan kaya parçaları ile suyun geldiği noktalarda çalışma yapan iş makineleri, yoğun yağışnedeniyle bu bölgeleri aşmakta zorlandı.

Arama kurtarma ekipleri de araçlardan köylülerin burada toplanmasına ilişkin anons yaptı.

Öte yandan, bölgeye akşam saatlerinde haber yapmak üzere giden ve toprak kayması sonucu rafting tesisine sığınarak mahsur kalan Anadolu Ajansı (AA) Cumayeri muhabiri İsa Keleş, kriz merkezi ile irtibat kurarak kurtarma çalışmalarına destek verdi.