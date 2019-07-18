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Demet Akalın'ın sahneden yeni evli çifte söylediği sözler güldürdü

Ünlü sanatçı Demet Akalın'ın, Bodrum konserini izlemeye gelen yeni evli çifte söylediği sözler çifti kahkahaya boğdu. Akalın, balayında olan çiftin masasını ikramlarla donatırken hesabı da kendisi ödedi.

Türk pop müziğinin yıldız isimlerinden Demet Akalın Bodrum'da konser verdi. Tıklım tıklım dolan mekanda adım atacak yer kalmazken, ünlü sanatçının hayranları kapıda uzun kuyruklar oluşturdu. Sahneye rengarenk pullu elbisesi ve güneş gözlüğü ile çıkan Akalın, şarkılarını hayranları için söyledi. Yeni ve eski şarkılarını söyleyen ünlü sanatçı, şarkı aralarında hayranlarına takılmadan edemedi.

"ALLAH CEZANI VERECEK"

Ünlü sanatçı Demet Akalın'ın, Bodrum konserini izlemeye gelen yeni evli çifte söylediği sözler çifti kahkahaya boğdu. Akalın, "Allah cezanı verecek alem size gülecek. Kadını balayına Demet Akalın konserine mi getirdin" diyerek yeni evli çifti eğlence mekanında ikramlara boğdu.

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