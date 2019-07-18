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Mahsur kalan 8 kişinin helikopterle kurtarılma anı

Düzce'nin Cumayeri ilçesinde etkili olan kuvvetli sağanak ve heyelan nedeniyle bazı köy yollarının kapanması sonucu bir rafting tesisinde mahsur kalarak kurtarılan 8 kişiyi taşıyan helikopter Sakarya'ya indi.

Cumayeri ilçesinde etkili olan kuvvetli sağanak ve heyelan nedeniyle bazı köy yollarının kapanması sonucu bir rafting tesisinde mahsur kalanların kurtarılması için Düzce Valisi Zülkif Dağlı koordinesinde oluşturulan kriz merkezinde, Genelkurmay Başkanlığından istenen kurtarma helikopteri Eskişehir'den kalkarak bölgeye geldi.

Bölgede mahsur kalan 8 kişi, helikopterle bulundukları bölgeden alındı.

Hava muhalefeti nedeniyle Düzce'ye iniş yapamayan helikopter, Yeni Sakarya Atatürk Stadı'na indi.

Sağlık durumları iyi olduğu öğrenilen 8 kişi, Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma, Toyatasa İlkyardım ve Yenikent Devlet hastanelerine kaldırıldı. Vatandaşlardan ikisinin vücudunun bazı yerlerinde kırıklar bulunduğu, genel sağlık durumunu iyi olduğu öğrenildi.

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