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18 Haziran Türkiye Gündemi

18 Haziran 2019 son 24 saat haber bülteni...

Erdoğan Emniyet Genel Müdürülüğüne Şırnak Valisi Mehmet Aktaş'ı atadı

Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya bakanlık emrine atandı, Emniyet Genel Müdürlüğü'ne ise Şırnak Valisi Mehmet Aktaş getirildi.

Beyaz Saray'dan Türkiye ve F-35 açıklaması

Beyaz Saray'dan yapılan Türkiye'nin S-400 satın almasıyla ilgili açıklamada, "Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi satın alma kararı Türkiye'nin F-35 programına katılımını imkansız kılmaktadır" denildi.

Türkiye'den ABD'nin F-35'lerle ilgili kararına ilk tepki

Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin F-35'lere ilişkin kararına ilişkin, "ABD’yi ilişkilerimizde onarılmaz yaralar açacak bu hatadan geri dönmeye davet ediyoruz." açıklamasında bulundu.

ABD'nin F-35 kararının ardından NATO'dan çarpıcı Türkiye açıklaması

ABD'nin F-35 kararının ardından açıklama yapan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "NATO'nun Türkiye ile iş birliği, F-35'lerden çok daha derin ve kapsamlıdır" dedi.

Temel Karamollaoğlu'ndan gece yarısı darbe Twitleri! 3 yıldır cevap alamıyoruz

Karamollaoğlu “15 Temmuz'la alakalı şu soruyu sormak istiyorum; darbeyi organize edenler nerede, bu işin siyasi ayağı nerede? 3 yıldır biz bu soruya cevap alamıyoruz”

Varlık Barışı süresi 6 ay daha uzatıldı

Ekonomi alanında düzenlemeler içeren Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

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