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Camiye gelmeyince öldüğü ortaya çıktı

Antalya Kepez'de otel çalışanı 53 yaşındaki Pakize Bükte, evinin salonunda ölü olarak bulundu. Her gün komşularıyla birlikte camiye ibadet için gittiği öğrenilen Bükte’nin ölümü, komşularının durumdan şüphelenmesiyle ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre; Kepez ilçesi Teomanpaşa Mahallesi'ndeki üç katlı apartmanın birinci katındaki evde yalnız yaşayan Pakize Bükte (53), her gün ibadet için yan komşularıyla birlikte camiye gidiyordu. Bükte’nin 3 gün boyunca camiye gelmediğini fark eden komşuları, cep telefonundan da ulaşamayınca durumu polise bildirdi. İhbarın üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kapısı açık olan balkon kapısından içeriye girdi. Ekipler, Bükte’nin salondaki kanepenin üzerinde hareketsiz bir şekilde yattığını gördü. Ardından bölgeye çağrılan sağlık ekipleriyse kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Cenaze, olay yerindeki incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. 

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