GÜNCEL

Misafirliğe gittiği evi soydu

Adana'da misafirliğe gittiği evden 50 bin lira değerinde altın ve para alan zanlı tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre olay, merkez Çukurova ilçesi Belediyeevleri Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, B.H. 7 ay önce tanıştığı K.B.'yi evine davet etti. Bu davet üzerine K.B. beraberinde Y.T. ile birlikte eve gitti. Daha sonra B.H., K.B. ile alışveriş yapmak için semt pazarına gitti. Evde tek kalan Y.T. masa üzerinde bulunan kasa anahtarını alıp ev sahibi B.H.'nin kasa içinde bulunan 50 bin lira değerinde para ve altınını çaldı. Alışverişin ardından eve dönen B.H., K.B ve Y.T. bir süre oturup sohbet ettikten sonra ayrıldı. B.H. daha sonra, kasasındaki altın ve paralarının olmadığını fark edince, arkadaşı K.B.'yi arayıp soyulduğunu söyledi ardından polisi aradı. 
Olay yerine gelen ekipler, şüpheli Y.T.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki sorgusunda pişman olduğunu belirten Y.T. çaldığı altın ve paraları polise teslim etti. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı. 

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Bir kentten başka kente giderken yol izin belgesi alınması zorunlu oldu!
Bir kentten başka kente giderken yol izin belgesi alınması zorunlu oldu!
Canan Kaftancıoğlu davası başladı! İmamoğlu bu twiti attı
Canan Kaftancıoğlu davası başladı! İmamoğlu bu twiti attı
Netflix'ten şaşırtan haber! Resmen çakıldı
Netflix'ten şaşırtan haber! Resmen çakıldı
Arda Turan Beşiktaş'a mı gidiyor! Başkan açıkladı
Arda Turan Beşiktaş'a mı gidiyor! Başkan açıkladı
Kısa vadeli dış borç istatistikleri açıklandı
Kısa vadeli dış borç istatistikleri açıklandı
Üst düzey güvenlik bürokratı FETÖ'nün tepe yönetimini tevbeye zorlamayı önerdi
Üst düzey güvenlik bürokratı FETÖ'nün tepe yönetimini tevbeye zorlamayı önerdi
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Camiye gelmeyince öldüğü ortaya çıktı
Camiye gelmeyince öldüğü ortaya çıktı
Ataşehir’de kasklı motosiklet hırsızlığı çetesi kamerada
Ataşehir’de kasklı motosiklet hırsızlığı çetesi kamerada
Polis alımı başvuru ekranı 2019 ne zaman başvuru şartları neler?
Polis alımı başvuru ekranı 2019 ne zaman başvuru şartları neler?
Adana'da 5 bin 400 litre sahte içki ele geçirildi
Adana'da 5 bin 400 litre sahte içki ele geçirildi
Şoke eden görüntüler! Eşinin arkadaşını kızgın çorbayla haşladı
Şoke eden görüntüler! Eşinin arkadaşını kızgın çorbayla haşladı
TOKİ Başkanı Ömer Bulut'tan konut satışları açıklaması
TOKİ Başkanı Ömer Bulut'tan konut satışları açıklaması
Armut toplarken yüksek gerilime kapılarak hayatını kaybetti
Armut toplarken yüksek gerilime kapılarak hayatını kaybetti
Diplomat nedir diplomatlar ne iş yapar görevleri neler?
Diplomat nedir diplomatlar ne iş yapar görevleri neler?