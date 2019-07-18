Şoke eden görüntüler! Eşinin arkadaşını kızgın çorbayla haşladı

24 Haziran'da Çin'in Henan eyaletindeki Luoyang kentinde çekilen şok edici görüntülerde, Zhao isimli kadın, iki arkadaşı ve çocuğuyla birlikte bir restoranta yemek eşliğinde sohbet yapıyordu. Ancak, kocası restorana geldi ve onunla tartıştı. Sonra öfkeli adam, arkadaşı Chang'a bir tencere çorba döktü. Chang, vücudunda ciddi haşlamalar gördü ve sol omzunda üçüncü derece yanıklar vardı. Zhao'nun kocası yerel polis tarafından gözaltına alındı.