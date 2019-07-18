DÜNYA

Şoke eden görüntüler! Eşinin arkadaşını kızgın çorbayla haşladı

Çin'in Luoyang şehrinde öfkelenen koca karısının arkadaşı üzerine sıcak çorba döktü.O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

24 Haziran'da Çin'in Henan eyaletindeki Luoyang kentinde çekilen şok edici görüntülerde, Zhao isimli kadın, iki arkadaşı ve çocuğuyla birlikte bir restoranta yemek eşliğinde sohbet yapıyordu. Ancak, kocası restorana geldi ve onunla tartıştı. Sonra öfkeli adam, arkadaşı Chang'a bir tencere çorba döktü. Chang, vücudunda ciddi haşlamalar gördü ve sol omzunda üçüncü derece yanıklar vardı. Zhao'nun kocası yerel polis tarafından gözaltına alındı.

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