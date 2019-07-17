Muğla'da insan tacirinden şok sözler

39 mülteciyi yasa dışı yollardan Yunanistan’ın Kos adasına kaçırmaya çalışırken yakalanan H.P., M.K., ve M.B.B., Bodrum Kom Grup Amirliği ekiplerince yapılan araştırma sonucunda olayın organizatörü olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli sorgularının ardından Adliyeye sevk edilerek hakim karşısına çıkarıldı. Mahkemeye çıkarılan 3 şahıs 'göçmen kaçakçılığı suçundan' tutuklandı.

İnsanları göz göre göre ölüme yollayan 3 şahıs tutuklandıktan sonra adliyeden çıkışında söyledikleri sözler ‘pes’ dedirtti. 1 şüpheli adliye çıkışında yüzünü gizlerken 1 şüphelinin ise kameralara şov yaparak, "Yarışmacı arkadaşlara başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı. Şahısların rahat tavırlar sergileyerek gülmesi de dikkat çekti.