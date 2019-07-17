YEREL

Muğla'da insan tacirinden şok sözler

MUĞLA’nın Bodrum ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Kos adasına 39 mülteci kaçırırken yakalanan 3 insan taciri tutuklandı. Cezaevine götürülen zanlının gazetecilere, "Yarışmacı arkadaşlara başarılar diliyorum" demesi ‘pes’ dedirtti.

39 mülteciyi yasa dışı yollardan Yunanistan’ın Kos adasına kaçırmaya çalışırken yakalanan H.P., M.K., ve M.B.B., Bodrum Kom Grup Amirliği ekiplerince yapılan araştırma sonucunda olayın organizatörü olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli sorgularının ardından Adliyeye sevk edilerek hakim karşısına çıkarıldı. Mahkemeye çıkarılan 3 şahıs 'göçmen kaçakçılığı suçundan' tutuklandı.

İnsanları göz göre göre ölüme yollayan 3 şahıs tutuklandıktan sonra adliyeden çıkışında söyledikleri sözler ‘pes’ dedirtti. 1 şüpheli adliye çıkışında yüzünü gizlerken 1 şüphelinin ise kameralara şov yaparak, "Yarışmacı arkadaşlara başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı. Şahısların rahat tavırlar sergileyerek gülmesi de dikkat çekti.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Ebola salgını nedeniyle küresel acil durum ilanı
Ebola salgını nedeniyle küresel acil durum ilanı
Süper Lig’de 2019-2020 sezonu fikstürü belirlendi
Süper Lig’de 2019-2020 sezonu fikstürü belirlendi
MSB'den saldırı açıklaması: En şiddetli şekilde kınıyoruz
MSB'den saldırı açıklaması: En şiddetli şekilde kınıyoruz
Beyaz Saray'dan Türkiye ve F-35 açıklaması
Beyaz Saray'dan Türkiye ve F-35 açıklaması
Varlık Barışı süresi 6 ay daha uzatıldı
Varlık Barışı süresi 6 ay daha uzatıldı
ABD'den Erbil'deki saldırıya kınama
ABD'den Erbil'deki saldırıya kınama
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Karadeniz’de çıkan hortum Soçi'yi yerle bir etti
Karadeniz’de çıkan hortum Soçi'yi yerle bir etti
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Erbil'deki saldırıya ilişkin açıklama
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Erbil'deki saldırıya ilişkin açıklama
Hacamat günleri Temmuz 2019 hangi günler yapılır?
Hacamat günleri Temmuz 2019 hangi günler yapılır?
Sakarya'da yeni doğan bebek inşaata terk edildi
Sakarya'da yeni doğan bebek inşaata terk edildi
Adıyaman'da sulama kanalına giren çocuk öldü
Adıyaman'da sulama kanalına giren çocuk öldü
Polis alımı başvuru ekranı ne zaman açılacak POMEM alımları 2019
Polis alımı başvuru ekranı ne zaman açılacak POMEM alımları 2019
Antalya'da binlerce Türk ve İranlı turist mağdur edildi
Antalya'da binlerce Türk ve İranlı turist mağdur edildi
Bursluluk sınavı sonuçları 2019 ne zaman İOKBS sonuç sorgulama
Bursluluk sınavı sonuçları 2019 ne zaman İOKBS sonuç sorgulama