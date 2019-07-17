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Sakarya'da yeni doğan bebek inşaata terk edildi

SAKARYA'nın Hendek ilçesindeki bir inşaatta yeni doğan kız bebek bulundu. Sağlık durumunun iyi olduğu bildirilen bebek hastanede tedavi altına alınırken, polis soruşturma başlattı.

SAKARYA'nın Hendek ilçesinde inşaat halindeki bir binada ağlama sesleri duyan çevre sakinleri binanın giriş katında yeni doğmuş bir bebek buldu.

Hendek ilçesi Rasimpaşa Mahallesinde meydana gelen olayda; edinilen bilgilere göre, inşaat halindeki bir binanın giriş katında çevre sakinleri battaniyeye sarılı bir bebek buldu.

İnşaat halindeki binanın giriş katına bırakıldığı iddia edilen bebeği bulan çevre sakinleri durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince bebeğin göbek bağının yeni kesildiği tespit edildi.

Sağlık ekiplerince bebeğe yapılan ilk müdahalelerin ardından Sakarya Eğitim ve araştırma hastanesine sevk edildi.

Öte yandan bebeğin durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis olay ile ilgili inceleme başlattı.

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