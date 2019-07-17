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Elinde silahla ateş ede ede evlilik teklifi yaptı

Bursa'da arkadaşları ve sevgilisiyle paintball oynamaya giden genç çatışmanın ortasında sevgilisine evlilik teklifinde bulundu.

Sevgilisine farklı bir evlilik teklifi yapmayı planlayan İsmail Atıcı (34), bunun için arkadaşlarıyla bir plan yaptı. Balat ormanlarında bulunan paintball sahasına oyun oynamak için sevgilisi Zeynep Eren'i (29) götüren Atıcı, burada hazırladığı evlilik teklifi planını hayata geçirmeye başladı. Arkadaşlarıyla birlikte iki takım kuran Atıcı, sevgilisini de kendi takımına aldı. İki grup paintball silahlarıyla savaşa başladı. Çatışmanın şiddetli olduğu esnada meydana çıkan İsmail Atıcı, sis bombası atarak ortalığı dumanla kapladı. Bu esnada sevgilisine sandığı açıp içinde bulunan mühimmatı almasını istedi. İçinde mühimmat olduğunu düşünen Zeynep Eren, sandığı açtığında gül ve bir adet yüzükle karşılaştı. Atıcı'nın arkadaşları "Benimle evlenir misin pankartı" açtı ve ellerindeki paintball silahlarıyla hep beraber havaya ateş etmeye başladı. Beklemediği anda gelen sürpriz evlilik teklifiyle mutluluktan havalara uçan genç kız teklifi kabul etti. İsmail Atıcı, evlilik teklifini kabul eden sevgilisinin parmağına yüzüğü taktı. Arkadaşları ise silahlarla havaya ateş ederek bu anı kutladı. 

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