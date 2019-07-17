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Motosiklet hırsızları güvenlik kamerasına yansıdı

Eskişehir’de bir vatandaşın güçlükle satın aldığı tek birikimi olan 7 bin lira değerindeki motosikletin hırsızlar tarafından güpegündüz çalınma anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Alınan bilgiye göre Yasin Güleç, Alanönü Mahallesi Güven Sokak'ta motosikletini evinin önüne bırakarak yukarı çıktı. Yaklaşık 10 dakika sonra geri inen Güleç, motosikletinin yerinde olmadığını gördü. Yakında bulunan bir binadaki güvenlik kamerasını inceleyen Güleç, motosikletinin kimliği belirsiz 2 şahıs tarafından çalındığını gördü. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, motosikletle gelen 2 kişiden birinin inerek Güleç’in motosikletini çaldığı diğerinin ise onu ileride beklediği görülüyor. Olay sonrasında polis ekiplerine ihbarda bulunan Güleç, 7 bin lira değerindeki motosikletinin bulunmasını istiyor. 

Olayın ardından İHA mikrofonuna konuşan Güleç, motoru yeniden alma imkânının olmadığını söyledi. Yetkililerden yardım beklediğini aktaran Güleç, "5 Temmuz Cuma günü akşam 18.00 sıralarında motorumla 71 Evler Mahallesi’ne gittim, geri geldim. Sonra motorumu park ettim. Çocuklarımı bırakmak için eve çıktım. Geri indiğimde motorun yerinde olmadığını gördüm. İlk başta çok şaşırdım. Sonra etrafa bakmaya başladım, bulamadım. Polis ekiplerini çağırdım ve motorumun çalındığını söyledim. Geldiler tutanak tuttular. Sonra kendim konuyu araştırmaya başladım güvenlik kameralarından. Güvenlik kameralarına ulaştım ve polise bildirdim. Motorun sıfır almaya kalktığında değeri 7 bin lira. Başkalarına ufak bir şey gelebilir, ama benim 3-4 aylık maaşım. Benim o motoru yeniden alma gibi bir imkânım yok" ifadelerini kullandı. 

"Kamera kayıtlarında çalan kişilerin yüzleri belli" 

Motorunu çalan kişilerin profesyonel olduklarını vurgulayan Yasin Güleç, "Güvenlik kameralarında şahısların nasıl çaldıkları ortada bariz bir şekilde görünüyor. Hırsızları tanıyan birisi baktığı zaman bu çalmıştır diyebilecek şekilde. 2 kişi geliyor motorla. Sonra birisi kaçabilecek şekilde motoru park ediyor. Diğeri benim motorumla uğraşıp sürükleyerek alıp götürüyor. Direksiyon kilidini kırıyorlar, herkesin gözü önünde hiçbir şey yokmuş gibi sürükleyerek götürüyorlar. Çok soğukkanlı ve profesyonel yapıyorlar işlerini. Çalıp götürdüler" diye konuştu. 

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