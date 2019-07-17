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POLİTİKA

Meral Akşener Akdeniz'deki sondaj faliyetlerini desteklediğini açıkladı

İYİ Parti Meral Akşener, partisinin grup toplantısını bugün yaptı. Akşener burada yaptığı konuşmada, hükümetin Akdeniz'deki sondaj faliyetlerini desteklediğini dile getirerek "Bugüne kadar yanlışlarına karşı çıktığımız iktidarın, bu konuda arkasında olduğumuzu ilan ediyoruz" dedi.

İYİ Parti lideri Meral Akşener, mecliste parti grup toplantısını icra ettiği konuşmasında, Türkiye'nin Doğu Akdeniz politikasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

AB'nin Doğu Akdeniz'deki sondaj çalışmaları nedeniyle Türkiye'ye yaptırım uygulamasına tepki gösteren Akşener, iktidarı hem Kıbrıs ve Yunanistan politikalarından dolayı eleştirirken, sondaj çalışmalarına destek verdi.

Akşener şu ifadeleri kullandı;

"Akdeniz'deki sondaj çalışmaları Türkiye'nin hakkıdır. Rumlara veto hakkınızı kullanmadınız. Rahmetli Denktaş'a yaptıklarınızı unutmadık Sayın Erdoğan! Burnumuzun dibindeki adalarda Yunan askerleri mangal yellerken seyrettiniz. Adasından vazgeçenin denizine sahip çıkması mümkün mü?

Ama yaptırım kararı alan Avrupa'ya da bir çift sözümüz var: Türk milletinin hakkına tecavüz edilmesine arka çıkılmasına utanmıyor musunuz? Yunanistan ve Rum tarafının şımarıklığına 'dur' dememeye utanmıyor musunuz?

''Bu konuda arkasında olduğumuzu ilan ediyoruz''

Bugüne kadar yanlışlarına karşı çıktığımız iktidarın, bu konuda arkasında olduğumuzu ilan ediyoruz."

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