DÜNYA

Hindistan’da feci kaza kamerada! 2 ölü, 4 ağır yaralı

Hindistan’da kırmızı ışıkta bekleyen araçlara, aynı şeritten hızla gelen bir otomobil çarptı. Kazada, motosikletli 2 kardeş öldü, 4 kişi ise ağır yaralandı.

Kaza, Racastan eyaletindeki Jaipur şehrinde meydana geldi. Kırmızı ışıkta bekleyen araçlara, aynı şeritten hızla gelen bir otomobilin çarpması sonucu motosikletli 2 kardeş hayatını kaybetti, 4 kişi ise ağır yaralandı. Yaralıların hastaneye kaldırıldığı ve yoğun bakıma alındığı belirtildi. Kazaya dair görüntüler ise trafik kameralarınca saniye saniye kaydedildi.

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