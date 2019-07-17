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8 kişi gelip iş yerini dakikalar içinde soydular

İstanbul Arnavutköy’de yüzleri maskeli 8 kişi kot üretimi yapan bir firmadan 2 dakika içerisinde piyasa değeri 90 bin TL’lik kot pantolonları çaldı. Film sahnelerini aratmayan hırsızlık anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olay dün akşam saatlerinde Arnavutköy Merkez Mahallesi’nde kot pantolon üretimi ve ütü paketlemesi yapan bir firmanın imalathanesinde meydana geldi. İddiaya göre iş yerine gelen yüzleri maskeli 8 kişilik grup önce iş yerlerini cam çerçeve indirdikten sonra içeriye girdi. Yüzleri maskeli şahıslar iş yerinin önüne çektikleri araçlarına paketlenmiş halde bulunan piyasa değeri 90 bin TL olan farklı renk ve modelde olan kot pantolonları doldurmaya başladı. Maskeli şahıslar bir taraftan çuvalları taşırken, bir taraftan da çevreyi kolaçan etti. 2 dakika içerisinde 90 bin TL’lik kotları çalan 8 kişilik geldikleri araçla sokak aralarından kaçarak izlerini kaybetti. 

Soygun anları kamerada 

Olay sonrası polis ekipleri iş yeri ve çevresinde hırsızları yakalamak için çalışma başlattı. Güvenlik kameralarını incelemeye alan ekipler soyguna karışan şahıslara dair kimlik tespit çalışması yapıldığı öğrenildi. Öte yandan 2 dakikada 90 bin TL’lik meydana gelen hırsızlık güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde yüzleri maskeli 8 kişinin geldiği ve dükkanın içerisinden çuvallanan kotları arabaya taşıması görülüyor. Hızlı hareket eden hırsızlar bir taraftan kotları çalarken bir taraftan da çevreyi gözetlemesi görüntülere yansıyor. 

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