Malatya'da yılanların dansı böyle görüntülendi

Malatya Battalgazi ilçesine bağlı Çolakoğlu Mahallesi'nde bir kayısı bahçesinde 2 yılanın dansı görüntülere yansıdı. Birbirine kenetlenen yılanlar, uzun süre birbirine dolanarak dans edercesine hareket etti.

O anı gören kayısı işçilerinden biri cep telefonu ile yılanların çiftleşme dansını kaydetti. Bir müddet danslarına devam eden yılanlar daha sonra otların arasına girerek gözlerden kayboldu.