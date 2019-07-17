GÜNCEL

Malatya'da yılanların dansı böyle görüntülendi

Malatya'da kayısı bahçesinde yılanların çiftleşme dansı görüntülendi.

Malatya Battalgazi ilçesine bağlı Çolakoğlu Mahallesi'nde bir kayısı bahçesinde 2 yılanın dansı görüntülere yansıdı. Birbirine kenetlenen yılanlar, uzun süre birbirine dolanarak dans edercesine hareket etti.

O anı gören kayısı işçilerinden biri cep telefonu ile yılanların çiftleşme dansını kaydetti. Bir müddet danslarına devam eden yılanlar daha sonra otların arasına girerek gözlerden kayboldu.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Bu da oldu! Lüks arabaların çakmasını ürettiler
Bu da oldu! Lüks arabaların çakmasını ürettiler
HDP’li başkan ve Meclis üyelerine soruşturma
HDP’li başkan ve Meclis üyelerine soruşturma
Galatasaray Mbwana Samatta'yı transfer ediyor
Galatasaray Mbwana Samatta'yı transfer ediyor
Selahattin Demirtaş'ın davasında ikinci gün : 'Salla gitsin tutarsa...'
Selahattin Demirtaş'ın davasında ikinci gün : 'Salla gitsin tutarsa...'
Denizli'de parkta yaşayan anne ve oğlunun yardımına devlet koştu
Denizli'de parkta yaşayan anne ve oğlunun yardımına devlet koştu
Erce Kardeşler, Trabzonspor yolunda
Erce Kardeşler, Trabzonspor yolunda
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Hadi Özışık'dan Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu açıklaması
Hadi Özışık'dan Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu açıklaması
Antifrizli su görünümlü etil alkol
Antifrizli su görünümlü etil alkol
270 puanlık üniversiteler hangisi 2019 üniversite puanları lisans
270 puanlık üniversiteler hangisi 2019 üniversite puanları lisans
Kepçe operatörü de "Bottle Cap Challenge" akımına uydu
Kepçe operatörü de "Bottle Cap Challenge" akımına uydu
Escobar'ın oğlu, attığı tweetten dolayı hapis cezası alan Pucca'yı takibe aldı
Escobar'ın oğlu, attığı tweetten dolayı hapis cezası alan Pucca'yı takibe aldı
200 puanla öğrenci alan üniversiteler 2019 nereye girilir?
200 puanla öğrenci alan üniversiteler 2019 nereye girilir?
Rusya’da akılalmaz olay!Kaplan otomobilden böyle atladı
Rusya’da akılalmaz olay!Kaplan otomobilden böyle atladı
260 puanla nereye girebilirim YKS 2019 üniversite taban puanları
260 puanla nereye girebilirim YKS 2019 üniversite taban puanları