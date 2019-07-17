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Bursa'da şaşkına çeviren olay! Yolu kapatıp, oynamaya başladılar

Bursa'da ana yolda aracını durdurup, elinde alkol şişesi ile yolu trafiğe kapatan iki kişi aniden oynamaya başladı. Bir süre sonra araçlarına binen şahısların yolu kapatması kameralar tarafından kaydedildi.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Sıcaksu Kültürpark Metro İstasyonu önünde meydana geldi. İki kişi aracıyla seyir halindeyken ana yolda durdu. Araçlarından inen 2 kişi yolu trafiğe kapatıp oynamaya başladı. Şahıslardan birinin elindeki içki şişesi ise dikkat çekti. Bir süre oynayarak, kendi şeritlerini trafiğe kapatan iki kişi daha sonra araçlarıyla ayrıldı. Bu görüntüler ise anbean kaydedildi.

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