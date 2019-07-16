Rusya’da akılalmaz olay Kaplan otomobilden atladı

Rusya’nın Ivanovo şehrinde meydana gelen olayda; üstü açık bir otomobilde eğitmeniyle beraber seyahat eden kaplan, otomobiller trafikte durunca aniden yola atladı.

Amatör kameralarca kaydedilen görüntülerde, kaplanın eğitmeninin tasma ile bağlandığı, eğitmeninin elinden kurtulunca yola atlayarak ters yöne doğru koştuğu ve eğitmenin de onu yakalamaya çalıştığı görüldü.

Yerel medyaya konuşan eğitmen, kaplanın sirke ait olduğunu ve saldırgan olmadığını belirtti.