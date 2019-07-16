Antalya'da üniversiteli genç drift kurbanı oldu

Abdüllatif Şener'den Abdullah Gül ve Ali Babacan'a Saadet çağrısı

Kayalıklara sıkışan köpeği sahilden geçen bir genç kurtardı

Hamile kadın ve eşinin darp edilmesi kameralara yansıdı

Yeni yönetmeliğe göre okulların açılış tarihi 2019-2020 eğitim takvimi

Beşiktaş, Vodafone ile sözleşme yeniledi

30 Ağustos hangi gün 2019 Zafer Bayramı 3 gün tatil olur mı