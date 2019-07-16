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Antalya'da üniversiteli genç drift kurbanı oldu

ANTALYA’nın Alanya ilçesinde drift yaptığı öne sürülen otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada üniversiteli genç yaşamını yitirdi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ANTALYA’nın Alanya ilçesi Oba Mahallesi D-400 karayolu üzerinde, önceki gün saat 02.00 sıralarında, meydana gelen kazada; ilçe merkezine seyir halindeyken drift yaparak ışık ihlali yaptığı öne sürülen Tamer T.’nin (36) idaresindeki 07 HOC 18 plakalı otomobil, kavşağa geldiği sırada üniversite öğrencisi Serdar Akın’nın (23) kullandığı 07 HUR 42 plakalı motosiklet ile çarpıştı.

Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Akın’ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Akın’ın cansız bedeni savcılık ve polis incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Kaza sonrası otomobil sürücüsü polis tarafından gözaltına alındı.

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