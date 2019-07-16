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Kutulara tahta koyup klima diye satmış

İSTANBUL'da klima ve kombi kutularının içine tahta koyarak spot mal diye müşterilerine toptan olarak sattığı iddiasıyla aranan Mutlu Yaşar S.(43) polis tarafından yakalandı.

İSTANBUL'da klima ve kombi kutularının içine tahta koyarak spot mal diye müşterilerine toptan olarak sattığı iddiasıyla aranan Mutlu Yaşar S.(43) polis tarafından yakalandı. Şüphelinin toptan verdiği kutuları Açarsanız Garantisi bozulur diyerek kontrol edilmesini engellediği belirtildi. Şüphelinin 5 mağdura piyasa 1 milyon 400 bin lira değerinde 620 kutu kombi ve klima sattığı öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre İstanbul'da polise başvuran Alper Y. toptan 400 kutu klima alarak 720 bin lira ödeme yaptığını ancak daha sonra klima kutularının içinden tahta çıktığını söyleyerek şikayetçi oldu. Dolandırıldığını anlatan Alper Y. Daha önce bana klima satmıştı. Herhangi bir problem çıkmamıştı. Bu kez elinde 400 kutu klima olduğunu söyledi. 720 bin lira karşılığında anlaştık. Mallar depoma geldikten sonra parayı ödedim. Ancak kutuları açmamam gerektiğini yoksa garantinin bozulacağını söyledi. Ben de ona inandım. Daha sonra kendi müşterilerime gönderdiğim klima kutularının içinde tahta çıktığı söylendi. Depodakileri kontrol ettiğimde hepsinin içinde tahta olduğunu gördüm. dedi.

ŞÜPHELİ AYNI YÖNTEMLE BAŞKALARINI DA DOLANDIRMIŞ

Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada polis şüpheli Mutlu Yaşar S.'nin peşine düştü. Polis önceki gün şüpheli Mutlu Yaşar S.'yi gözaltına aldı. Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğinde sorgulanan şüphelinin benzer yöntemlerle N.F., O.B. Ş.E., C.E. adlı işadamlarını da dolandırdığı ortaya çıktı. Şüphelinin toplamda sözde 620 kutu klima ve kombiyi 1 milyon 400 bin lira alarak sattığı belirtildi.
Poliste işlemleri tamamlanan şüpheli hakkındaki dolandırıcılık iddialarını kabul etmedi. Şüpheli adliyeye sevk edildi.

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