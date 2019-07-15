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Karabük’teki cinayet güvenlik kamerasına yansıdı

KARABÜK’ün Safranbolu ilçesinde yaşanan cinayetin güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

KARABÜK’ün Safranbolu ilçesine bağlı Sine köyü Müstekler Mahallesinde eşi Münevver K. ile birlikte hayvanlarını otlatmaktan dönen Hasan K. (70), kendisine balta ile saldıran Recep Uysal (60) ve oğlu Cüneyt Uysal’ı (18) tabancayla vurarak öldürmüştü.

Safranbolu Cumhuriyet Savcılığı ve İlçe Jandarma Komutanlığı yaşanan olay ilgili soruşturmasını sürdürürken, balta ile kafasından yaralanan Hasan K.’ın ise yoğun bakım ünitesinde tedavisi sürüyor.

Yaşanan o anlar ise köyün güvenlik kamerasına ise saniye saniye yansıdı.

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