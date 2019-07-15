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Darbecilerin "katliam" talimatları ilk kez ortaya çıkan telsiz kayıtlarında

Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığı karargahını işgal eden FETÖ'cü darbecilerin ilk kez ortaya çıkan telsiz kayıtları, ihanetin boyutunu gözler önüne serdi.

Ulaşılan telsiz kayıtlarına göre, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi yakınında bulunan Beştepe'de Jandarma Genel Komutanlığı karargahındaki darbe girişimini yöneten eski albay Erkan Öktem olduğu iddia edilen kişi, polis ve nizamiye girişlerinde toplanan vatandaşlara ısrarla ateş edilmesi talimatını veriyor.

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