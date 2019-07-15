Darbecilerin "katliam" talimatları ilk kez ortaya çıkan telsiz kayıtlarında

Ulaşılan telsiz kayıtlarına göre, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi yakınında bulunan Beştepe'de Jandarma Genel Komutanlığı karargahındaki darbe girişimini yöneten eski albay Erkan Öktem olduğu iddia edilen kişi, polis ve nizamiye girişlerinde toplanan vatandaşlara ısrarla ateş edilmesi talimatını veriyor.