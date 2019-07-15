Şırnak Beytüşşebap'ta üs bölgesi yolunda patlama 3 işçi yaralı

Dükkanın camını tuzla buz etti

Her gün aç geziyordu nedeni ise şaşırttı

S-400 sevkıyatında 4. gün Rus uçağı da Ankara'daki Mürted Üssü'ne iniş yaptı

Kastamonu'da denizde devası hortum böyle görüntülendi

Sosyal medya bu görüntüyü konuşuyor! Timsah hamile avına bakın ne yaptı