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15 Temmuz darbe girişiminde yaşananlar

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde (Boğaziçi Köprüsü) darbeci askerlere direnirken şehit olan Yılmaz Ercan'ın motosikletinin üzerinde vurulma anına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

"Ülke tarihinin en kanlı terör saldırısı" olarak nitelendirilen FETÖ mensubu askerlerin 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirdiği hain darbe girişiminin üzerinden 3 yıl geçti.

Türkiye ve dünya kamuoyu o gece, Türk Silahlı Kuvvetleri içine sızan FETÖ'cü askerlerin kendi vatandaşlarına silah sıkarak gerçekleştirdiği ihaneti görürken, diğer yandan çocuk, yaşlı, kadın, erkek demeden toplumun tüm kesimlerinin sokağa çıkarak gösterdikleri şanlı direnişe de tanıklık etti.

Anadolu Ajansı (AA), FETÖ'cülerin bu ihaneti ile vatandaşların dünya demokrasi tarihine yazılacak tarihi direnişine ait yeni görüntülere ulaştı.

Söz konusu görüntülerde, darbe girişimini kamuoyunun gündemine taşıyan ve darbecilerin ele geçirmek istediği ilk yerlerden olan o dönem "Boğaziçi Köprüsü" ismiyle anılan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yaşanan olayların ayrıntıları yer alıyor.

Darbe girişimini evinde televizyondan öğrendikten sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "sokağa çıkın" çağrısına uyan 39 yaşındaki Yılmaz Ercan, darbeyi püskürtmek için motosikletiyle Boğaziçi Köprüsü'ne geldi.

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