MEDYA

Her Yerde Sen 6. bölüm fragmanı

Her Yerde Sen dizisi 6. yeni bölümüyle 19 Temmuz 2019 Cuma akşamı FOX'ta olacak. Her Yerde Sen'in bu hafta yayınlanacak ilk bölümünde neler yaşanacak?

Her Yerde Sen 6. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Her Yerde Sen'in yeni bölümünde neler yaşanacak? Her Yerde Sen 19 Temmuz 2019 Cuma akşamı FOX'ta...

Adına ister kader deyin ister hayat, başınıza gelen en iyi şeyler çoğu zaman içinden çıkılmaz sorunların arkasına gizlenir. Aynı evde hak iddia eden ve keçi gibi inatçı olan Demir ile Selin birlikte yaşamak zorunda kalır. Bu da yetmezmiş gibi birinin çalıştığı şirkete, diğerinin yönetici olarak gelmesiyle birlikte olaylar içinden çıkılmaz bir hal alacaktır.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Rumlar Türkiye'nin doğalgaz bulduğunu öne sürdü
Rumlar Türkiye'nin doğalgaz bulduğunu öne sürdü
Cumhurbaşkanı Erdoğan: S-400'ler barışın ve milli güvenliğimizin garantisi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: S-400'ler barışın ve milli güvenliğimizin garantisi
Hakkari'den acı haber 3 asker şehit oldu
Hakkari'den acı haber 3 asker şehit oldu
Denizli'de gölette ceset bulundu
Denizli'de gölette ceset bulundu
İstanbul Kağıthane'de bir çocuğun koluna demir saplandı
İstanbul Kağıthane'de bir çocuğun koluna demir saplandı
Hindistan’da lunaparkta kaza 3 ölü 28 yaralı
Hindistan’da lunaparkta kaza 3 ölü 28 yaralı
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Benim Tatlı Yalanım 6. bölüm fragmanı
Benim Tatlı Yalanım 6. bölüm fragmanı
Afili Aşk 6. bölüm 2. fragmanı
Afili Aşk 6. bölüm 2. fragmanı
Erkenci Kuş 48. bölüm 2. fragmanı
Erkenci Kuş 48. bölüm 2. fragmanı
Kimse Bilmez 6. bölüm 2. fragmanı
Kimse Bilmez 6. bölüm 2. fragmanı
15 Temmuz şehitlerin fotoğrafları Haydarpaşa Garı'na yansıtıldı
15 Temmuz şehitlerin fotoğrafları Haydarpaşa Garı'na yansıtıldı
Rus senatör ABD'nin Türkiye'ye yaptırım uygulayacağı mesajını verdi
Rus senatör ABD'nin Türkiye'ye yaptırım uygulayacağı mesajını verdi
Karabük'te silahlı kavga 2 ölü 1 yaralı
Karabük'te silahlı kavga 2 ölü 1 yaralı
Van'da 3 terörist etkisiz hale getirildi
Van'da 3 terörist etkisiz hale getirildi