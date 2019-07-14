DÜNYA

Azerbaycan’da 500 yaşındaki ağacın dalı kırıldı 19 yaralı

Azerbaycan’ın Şeki kentinde yaklaşık 500 yaşındaki ağacın dalının kırılması sonucu 19 kişi yaralandı.

Azerbaycan’ın Şeki kentinde bulunan Şeki Han Sarayı’nın bahçesinde 1530 yılında ekilen çınar ağacının dalının kırılması sonucu 4’ü ağır olmak üzere yaklaşık 19 kişi yaralandı.

5’i Suriyeli, 2’si Rus vatandaşı olan turistlerin de bulunduğu yaralılar bölgedeki hastanelere yerleştirilirken, 4 kişi ise helikopterle Bakü’ye gönderildi.

Olayın nedenlerini belirlemek için Olağanüstü Haller Bakanlığı, Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, Kültür Bakanlığı ve Başsavcılık yetkilileri Şeki’ye geldi.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Pençe-2'de son durum Komandolar teröristlere göz açtırmıyor
Pençe-2'de son durum Komandolar teröristlere göz açtırmıyor
Galatasaray'da gözler transferde
Galatasaray'da gözler transferde
Azerbaycan’da 500 yaşındaki ağacın dalı kırıldı 19 yaralı
Azerbaycan’da 500 yaşındaki ağacın dalı kırıldı 19 yaralı
İngiltere, Almanya ve Fransa'dan ortak İran açıklaması
İngiltere, Almanya ve Fransa'dan ortak İran açıklaması
Diyarbakır'da nehirde kaybolan gencin cansız bedenine ulaşıldı
Diyarbakır'da nehirde kaybolan gencin cansız bedenine ulaşıldı
İstanbul Kağıthane'de bir çocuğun koluna demir saplandı
İstanbul Kağıthane'de bir çocuğun koluna demir saplandı
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Bursa İznik Gölü'nde tarihi mermer blok bulundu
Bursa İznik Gölü'nde tarihi mermer blok bulundu
Diyarbakır'da nehirde kaybolan gencin cansız bedenine ulaşıldı
Diyarbakır'da nehirde kaybolan gencin cansız bedenine ulaşıldı
Rus senatör ABD'nin Türkiye'ye yaptırım uygulayacağı mesajını verdi
Rus senatör ABD'nin Türkiye'ye yaptırım uygulayacağı mesajını verdi
İstanbul Kağıthane'de bir çocuğun koluna demir saplandı
İstanbul Kağıthane'de bir çocuğun koluna demir saplandı
Antalya'da kazadan mucize eseri kurtulan motosiklet sürücüsü
Antalya'da kazadan mucize eseri kurtulan motosiklet sürücüsü
Van'da 3 terörist etkisiz hale getirildi
Van'da 3 terörist etkisiz hale getirildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yoğun ilgi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yoğun ilgi
Trabzonspor CAS'a başvurdu
Trabzonspor CAS'a başvurdu