YEREL

Konya'da bir kişi av tüfeğiyle komşusunu öldürdü

KONYA merkez Meram ilçesinde M.C.Ç. (17), kendisine, ''Evi niye gözetliyorsun? Evin fotoğraflarını niye çekiyorsun?'' diyen komşusu Mehmet Çakın'ı (63) çıkan tartışmada av tüfeğiyle vurarak öldürdü, eşi Şengül ile oğulları Cihan ve Mustafa Çakın ile ailenin yakını Mustafa Gürüler'i ise yaraladı. M.C.Ç. ve babası Yılmaz Ç., gözaltına alındı.

KONYA merkez Meram ilçesi Kozağaç Mahallesi Şehit Mustafa Yılmaz Sokakta meydana gelen olayda; Mehmet Çakın, husumetli olduğu karşı komşusunun oğlu M.C.Ç.'nin yanına gidip, iddiaya göre, "Evi niye gözetliyorsun? Evin fotoğraflarını niye çekiyorsun?" dedi. Bunun üzerine ikili arasında çıkan tartışma, kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

Kavgaya, Mehmet Çakın'ın eşi Şengül, oğulları Cihan ve Mustafa ile yakını Mustafa Gürüler ve M.C.Ç.'nin babası Yılmaz Ç. de dahil oldu. Bu sırada M.C.Ç., av tüfeğiyle komşularına ateş açtı.

Tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği Mehmet, Şengül, Cihan ve Mustafa Çakın ile Mustafa Gürüler yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Mustafa Çakın, evin bahçe kapısının önünde sağlık görevlilerince yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. 4 yaralı ise ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Geçen yıl da çıkan tartışmada Mustafa Çakın'ın evine pompalı tüfekle ateş açtığı belirtilen M.C.C. ile babası Yılmaz Ç. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Azerbaycan’da 500 yaşındaki ağacın dalı kırıldı 19 yaralı
Azerbaycan’da 500 yaşındaki ağacın dalı kırıldı 19 yaralı
İngiltere, Almanya ve Fransa'dan ortak İran açıklaması
İngiltere, Almanya ve Fransa'dan ortak İran açıklaması
Diyarbakır'da nehirde kaybolan gencin cansız bedenine ulaşıldı
Diyarbakır'da nehirde kaybolan gencin cansız bedenine ulaşıldı
İstanbul Kağıthane'de bir çocuğun koluna demir saplandı
İstanbul Kağıthane'de bir çocuğun koluna demir saplandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: S-400'ler barışın ve milli güvenliğimizin garantisi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: S-400'ler barışın ve milli güvenliğimizin garantisi
İzmir'de küçük Bakican son yolculuğuna uğurlandı
İzmir'de küçük Bakican son yolculuğuna uğurlandı
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Ordu'da otomobilin üzerine tomruk düştü 3 yaralı
Ordu'da otomobilin üzerine tomruk düştü 3 yaralı
Gümüşhane'de hastaneden dönen çobana gülümseten karşılama
Gümüşhane'de hastaneden dönen çobana gülümseten karşılama
Rus senatör ABD'nin Türkiye'ye yaptırım uygulayacağı mesajını verdi
Rus senatör ABD'nin Türkiye'ye yaptırım uygulayacağı mesajını verdi
Suriye'den yükselen dumanlar korkuttu
Suriye'den yükselen dumanlar korkuttu
Motosiklet hırsızını mahalleli yakaladı
Motosiklet hırsızını mahalleli yakaladı
Van'da 3 terörist etkisiz hale getirildi
Van'da 3 terörist etkisiz hale getirildi
Taksim'de kadınlı ve erkekli kavga kamerada
Taksim'de kadınlı ve erkekli kavga kamerada
Trabzonspor CAS'a başvurdu
Trabzonspor CAS'a başvurdu