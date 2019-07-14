15 Temmuz'un Objektifleri belgeseli ilk kez ekranlara geliyor

Gazeteci Yönetmen Ali Ekber Karaçam, o karanlık ve uzun gecede yaşananları unutmamak ve unutturmamak adına Türkiye Haber Kameramanları Derneğiyle işbirliği Yaparak Türkiye'de ilk kez, 100'ün üzerinde haberciyi aynı belgeselde bir araya getirdi. Medya kuruluşlarında çalışan haber kameramanları, muhabirler ve foto muhabirleri ile İstanbul, Ankara ve Marmaris'te darbe girişimi gecesi yaşanan dehşet anlarını 15 Temmuz'un Objektifleri Belgeseli için anlattı. Çekimleri 3 ilde gerçekleştirilen ve tam 480 gün süren belgeselin, hem toplumsal hafızaya hem de gelecek nesillere ışık tutması planlanıyor. 55. Antalya Altın Portakal Uluslararası Film Festivali'ne katılan belgesel büyük beğeni topladı. Televizyon haberciliğinin Oscar'ı olarak bilinen Zoom Ödüllerinde Haberciler Özel Ödülü; Türkiye Haber Kameramanları Derneği tarafından her yıl uluslararası alanda düzenlenen, yurt içi ve yurt dışından 114 görüntü ve haberin katıldığı, 23. Zom Uluslararası Haber Görüntüleri Yarışması'nda, Haberciler Özel Ödülü'ne layık görülen yapım, ilk kez pazar saat 21:00'da CNN Türk ekranlarında olacak.