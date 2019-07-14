GÜNCEL

Behzat Ç.'den çok konuşulacak yeni fragman: Melih Gökçek bile gitti

Behzat Ç., yeni bölümleriyle sevenleriyle buluşmaya hazırlanıyor. 25 Temmuz'da yayınlanacak dizinin fragmanındaki "Melih Gökçek bile gitti" ayrıntısı ise dikkat çekti.

'Behzat Ç.: Bir Ankara Polisiyesi’, yeni bölümleriyle BluTV’de izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor. 25 Temmuz tarihinde yayınlanacak diziden bir önizleme videosu paylaşıldı. 

Yeni fragman

Yayınlanan yeni fragmana göre Behzat Ç. Cinayet Büro’ya geri dönüyor fakat hiçbir şeyin bıraktığı gibi olmadığını görüyor.

"Melih Gökçek bile gitti"

Fragmanda bir dönem Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapan Melih Gökçek’in adı da anılıyor. Behzat Ç.'nin "Melih Gökçek bile gitti" dediği duyuluyor. 

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Hint keneviri ele geçirildi! İnanılmaz savunma yaptı
Hint keneviri ele geçirildi! İnanılmaz savunma yaptı
Sneijder eski eşine servet ödeyecek
Sneijder eski eşine servet ödeyecek
Galatasaray, genç kaleci Okan Kocuk ile anlaşmak üzere
Galatasaray, genç kaleci Okan Kocuk ile anlaşmak üzere
Cumhurbaşkanı Erdoğan Mehmet Şimşek'le görüşüp ne teklif etti?
Cumhurbaşkanı Erdoğan Mehmet Şimşek'le görüşüp ne teklif etti?
Avustralya’da 6,6 büyüklüğünde deprem
Avustralya’da 6,6 büyüklüğünde deprem
Yaşlı sapıktan 13 yaşlarındaki kız çocuğa cinsel taciz! O anlar kamerada
Yaşlı sapıktan 13 yaşlarındaki kız çocuğa cinsel taciz! O anlar kamerada
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Yaşlı sapığın, 13 yaşlarındaki çocuğa cinsel tacizi kamerada
Yaşlı sapığın, 13 yaşlarındaki çocuğa cinsel tacizi kamerada
FSM Köprüsündeki çalışmaların birinci etabı tamamlandı
FSM Köprüsündeki çalışmaların birinci etabı tamamlandı
Van'da 3 terörist etkisiz hale getirildi
Van'da 3 terörist etkisiz hale getirildi
Alkollü sürücüyü kovalayan polis aracı kaza yaptı
Alkollü sürücüyü kovalayan polis aracı kaza yaptı
Yolcu kapma kavgasında şoförler sopalarla birbirine girdi
Yolcu kapma kavgasında şoförler sopalarla birbirine girdi
Trabzonspor CAS'a başvurdu
Trabzonspor CAS'a başvurdu
Erdoğan'dan Erbakan'ın mezarına ziyaret
Erdoğan'dan Erbakan'ın mezarına ziyaret
Hacamat hangi günler yapılmaz adetken hacamat olur mu?
Hacamat hangi günler yapılmaz adetken hacamat olur mu?