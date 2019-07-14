Behzat Ç.'den çok konuşulacak yeni fragman: Melih Gökçek bile gitti
Behzat Ç., yeni bölümleriyle sevenleriyle buluşmaya hazırlanıyor. 25 Temmuz'da yayınlanacak dizinin fragmanındaki "Melih Gökçek bile gitti" ayrıntısı ise dikkat çekti.
'Behzat Ç.: Bir Ankara Polisiyesi’, yeni bölümleriyle BluTV’de izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor. 25 Temmuz tarihinde yayınlanacak diziden bir önizleme videosu paylaşıldı.
Yeni fragman
Yayınlanan yeni fragmana göre Behzat Ç. Cinayet Büro’ya geri dönüyor fakat hiçbir şeyin bıraktığı gibi olmadığını görüyor.
"Melih Gökçek bile gitti"
Fragmanda bir dönem Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapan Melih Gökçek’in adı da anılıyor. Behzat Ç.'nin "Melih Gökçek bile gitti" dediği duyuluyor.