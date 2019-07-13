DÜNYA

Feci kaza kamerada! Süratle girdiği gişedeki aracı hurdaya çevirdi

Hırvatistan’da otoyol gişesine aşırı hızla giren bir otomobil, gişede bekleyen otomobile arkadan çarptı. Kaza sonucunda ağır yaralanan öndeki araçtaki 3 kişilik ailenin komada olduğu duyuruldu.

Kaza, başkent Zagreb ve Varazdin şehri arasındaki otoyolda meydana geldi.

Otoyol ödeme gişesinde bekleyen otomobile arkadan gelen aşırı süratli başka bir otomobil çarptı. Kaza sonucu gişeye kadar uçan araç hurdaya döndü.

Arkadan çarpılan otomobilin içinde bulunan anne, baba ve çocuk itfaiye ekiplerinin müdahaleleriyle 45 dakikada çıkarılabildi. Aile fertlerinin komada oldukları bildirildi.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Öğretmen babası doğduğunda kalp krizinden ölmüştü! 1,5 yaşındaki kızı da kazada yaşamını yitirdi
Öğretmen babası doğduğunda kalp krizinden ölmüştü! 1,5 yaşındaki kızı da kazada yaşamını yitirdi
Milli Savunma Bakanlığı'ndan Pençe-2 harekatı açıklaması
Milli Savunma Bakanlığı'ndan Pençe-2 harekatı açıklaması
Anadolu Otoyolu'nda dehşet kaza aracın üstü koptu! 1 ölü 2 yaralı
Anadolu Otoyolu'nda dehşet kaza aracın üstü koptu! 1 ölü 2 yaralı
TSK Kuzey Irak'ta PKK'ya karşı yeni harekat başlattı! Uzmanlar ne diyor?
TSK Kuzey Irak'ta PKK'ya karşı yeni harekat başlattı! Uzmanlar ne diyor?
Uzman uyardı! Diş sağlığında kemik kaybı oluşmadan implant yapılmalı
Uzman uyardı! Diş sağlığında kemik kaybı oluşmadan implant yapılmalı
Erdoğan'dan suç işleyen Suriyelileri ilgili açıklama! Kesinlikle sınır dışı edeceğiz
Erdoğan'dan suç işleyen Suriyelileri ilgili açıklama! Kesinlikle sınır dışı edeceğiz
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Şarkıcı Altay'ın uçağı rötar yapınca ekip havalimanını coşturdu
Şarkıcı Altay'ın uçağı rötar yapınca ekip havalimanını coşturdu
Bahçeli "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, cumhurla cumhuriyeti kucaklaştırmıştır"
Bahçeli "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, cumhurla cumhuriyeti kucaklaştırmıştır"
Trabzonspor CAS'a başvurdu
Trabzonspor CAS'a başvurdu
13 Haziran Türkiye Gündemi
13 Haziran Türkiye Gündemi
'Behzat Ç.'den yeni fragman: 'Melih Gökçek bile gitti'
'Behzat Ç.'den yeni fragman: 'Melih Gökçek bile gitti'
Hacamat hangi günler yapılmaz adetken hacamat olur mu?
Hacamat hangi günler yapılmaz adetken hacamat olur mu?
Elinde tüfek belinde tabanca ile cinayete gitmiş
Elinde tüfek belinde tabanca ile cinayete gitmiş
Rus askeri gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Rus askeri gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti