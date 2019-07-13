POLİTİKA

Kılıçdaroğlu'dan S-400 açıklaması: "Türkiye kendi güvenliğini sağlamak için başka arayışlara girecektir"

HP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Çankaya Belediyesi tarafından düzenlenen Adalet Parkı'nın açılışına katılmasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: "(S-400 teslimatı) Zamanında Patriotların alımıyla ilgili talebi karşılanmamışsa elbette Türkiye kendi güvenliğini sağlamak için başka arayışlara girecektir. Bu, Türkiye'nin kendi hakkı ve hukukudur."

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