Kılıçdaroğlu'dan S-400 açıklaması: "Türkiye kendi güvenliğini sağlamak için başka arayışlara girecektir"

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: "(S-400 teslimatı) Zamanında Patriotların alımıyla ilgili talebi karşılanmamışsa elbette Türkiye kendi güvenliğini sağlamak için başka arayışlara girecektir. Bu, Türkiye'nin kendi hakkı ve hukukudur."