DÜNYA

Çocuk elektrik akımına kapıldı o anlar saniye saniye kaydedildi

Mısır’ın başkenti Kahire’nin kuzeyindeki Al Marj bölgesinde elektrik akımına kapılan çocuk hayatını kaybetti.

Mısır’ın başkenti Kahire’nin kuzeyindeki Al Marj bölgesindeki havuzda yüzen 14 yaşındaki Mısırlı çocuk, elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.

Görgü tanıkları, 14 yaşındaki Mısırlı çocuğun havuzdan çıktıktan sonra buzdolabına bağlı bir kabloyu tutarak elektrik akımına kapıldığı ve yere düştüğünü belirtti. Elektrik akımına kapılarak yere düşen Mısırlı çocuğun hayatını kaybettiği bildirildi.

Yere düşen çocuğa havuzdaki diğer arkadaşı yardıma koştu. Ancak elektrik çarpması nedeniyle çocuğa dokunamadığı belirtildi. Hemen hastaneye kaldırılan çocuk yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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