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Sosyal medyada alkış toplayan hareket! Trafiği durdurup yaşlı kadını yolun karşısına geçirdi

Eskişehir'de çevre yolunda aracıyla ilerleyen ve ismi öğrenilemeyen sürücü, trafiği durdurup yaşlı kadının koluna girerek yolun karşısına geçirdi. Cep telefonuyla kaydedilen görüntüler, sosyal medyada ilgi gördü.

71 Evler Mahallesi’nde oturan yaşlı kadın, çevre yolundan karşıya geçmek istedi. Ancak yoğun trafik nedeniyle bir türlü fırsat bulamadı. İsmi öğrenemeyen bir sürücü ise aracını ve trafiği durdurarak koluna girdiği kadını yolun karşısına geçirdi. Aynı yoldaki bir işyerinde çalışan Ahmet Acar, bu anları cep telefonuna kaydederek ‘örnek davranış’ başlığıyla sosyal medyada paylaştı. Sürücünün herkese örnek olduğunu ifade eden Acar, "Dün öğlen saatlerinde yaşlı bir teyze yolun karşısına geçmeye çalışıyordu. O sırada bir beyaz araç durdu. Aracından indikten sonra trafiği durdurdu. Teyzeyi yolun karşısına geçirdi. Elini öptü ve aracına binerek yoluna devam etti. Çok duygulandım, bu ülkede böyle insanlar da varmış demek ki. İnsanlık ölmemiş o sürücüye çok teşekkür ederim" dedi.

'GEÇEN YIL, KOCASI BU YOLDA ÖLDÜ'

Yaşlı kadının kocasının 1 yıl önce aynı yoldan karşıya geçmek istediği sırada aracın çarpması sonucu hayatını kaybettiğini anlatan Acar, "O teyzenin eşi bu yolda vefat etti. Burada çok kaza olduğu için o sürücünün durup teyzeyi karşıya geçirmesi örnek bir davranış. Burada çok ölümlü kazalar oluyor" ifadelerini kullandı. Yaşlı kadını trafiği durdurarak yolun karşısına geçiren sürücüsünün bu davranışı sosyal medyada takdir topladı.

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