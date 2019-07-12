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Çorum'da yıldırım düşme anı böyle görüntülendi

Çorum'da etkili olan gök gürültülü sağanak yağmurun ardından oluşan yıldırım cep telefonuyla görüntülendi.

Çorum'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış maddi hasara neden oldu. Yağış ve şiddetli fırtına sırasında oluşan yıldırım Tevfik Koç adlı vatandaş tarafından görüntülendi.

Şans eseri kaydedilen görüntülerde yıldırımın boş bir alana düştüğü görüldü. Koç , bu görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşılan video sosyal medya kullanıcıları tarafından oldukça ilgi gördü.

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