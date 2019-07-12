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Akar: "(S-400 teslimatı) Planlı üç uçak geldi ve bugünkü faaliyetler tamamlandı"

Milli Savunma Bakanı Akar: "(S-400 teslimatı) Planlı üç uçak geldi ve bugünkü faaliyetler tamamlandı. Önümüzdeki günlerde süreç devam edecek."

Akar: "(S-400) Planlı faaliyetlerimize paralel olarak personelimizin hem kurulum hem işletim anlamında eğitimleri de Türkiye ve Rusya’da sürmektedir"

Akar: "Patriotların tedarikini de değerlendiriyoruz. Bu konuda ilgili kurumlarımız, arkadaşlarımız çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürmektedir."

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