DÜNYA

Kamyoncunun 'yumruk' öfkesi! Cipi böyle sürükledi...

Kazakistan’da bir kamyon sürücüsü, tartıştığı ve kamyonuna yumruk atan cip sürücüsünün aracına çarparak onu yolda sürükledi.

Olay Kazakistan'ın Almatı şehrinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kamyon ile cipin çarpışması sonucu meydana gelen kaza sonrası, cip sürücüsü aracından inerek önce kamyon sürücüsüne bağırdı, ardından kamyonu yumrukladı. Buna öfkelenen kamyon sürücüsü ise önündeki cipe çarparak, onu yolda yaklaşık 200 metre sürükledi. Cipin sürücüsü ve eşinin sürüklenen araçlarının peşinden koştuğu anlar amatör kameralarca kaydedildi. Cipin içinde ise çiftin iki çocuğunun da bulunduğu belirtildi.

İki taraf da birbirinden şikâyetçi oldu. 

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Ak Partili Bülent Turan'dan Aslı Aydıntaşbaş'a S-400 golü
Ak Partili Bülent Turan'dan Aslı Aydıntaşbaş'a S-400 golü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 15 Temmuz çağrısı! Yeşilköy'e bekliyorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 15 Temmuz çağrısı! Yeşilköy'e bekliyorum
Ahmet Hakan ile Fatih Altaylı birbirine girdi: Debelendikçe daha çok pisliğe bulaşacaksın
Ahmet Hakan ile Fatih Altaylı birbirine girdi: Debelendikçe daha çok pisliğe bulaşacaksın
İspanya tarihinde ilk kez kadın general atandı
İspanya tarihinde ilk kez kadın general atandı
Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan'ın acı günü
Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan'ın acı günü
Miquel Lopes Kayserispor'da
Miquel Lopes Kayserispor'da
ÖNCEKİ VİDEOLAR
İstanbul'da Yeni Havalimanı istikametine seyreden servis aracı devrildi
İstanbul'da Yeni Havalimanı istikametine seyreden servis aracı devrildi
Okyanusu aştı Antalya'da yakalandı
Okyanusu aştı Antalya'da yakalandı
Hacamat hangi günler yapılmaz adetken hacamat olur mu?
Hacamat hangi günler yapılmaz adetken hacamat olur mu?
17 yaşındaki sürücünün çarptığı bisikletli çocuk metrelerce havaya savruldu
17 yaşındaki sürücünün çarptığı bisikletli çocuk metrelerce havaya savruldu
Çorum'da fırtına tarihi caminin minaresini bir anda yıktı
Çorum'da fırtına tarihi caminin minaresini bir anda yıktı
Rus askeri gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Rus askeri gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Suriye sınırına askeri sevkıyat sürüyor
Suriye sınırına askeri sevkıyat sürüyor
Demir boruyla Mertcan'ı öldürmüştü! Cani babanın cezası belli oldu
Demir boruyla Mertcan'ı öldürmüştü! Cani babanın cezası belli oldu