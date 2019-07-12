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Şırnak’ta 3 bin 760 paket kaçak sigara ele geçirildi

Şırnak'ın Cizre ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda 3 bin 760 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı, Korucu köyünden Cizre Nusaybin karayolunu kullanarak Batman iline kaçak malzeme götürüleceği bilgisi üzerine operasyon düzenledi. Cizre İlçe Jandarma Komutanlığı Kurumcu Jandarma Karakol Komutanlığı yol emniyet ve kontrol noktasında icra edilen operasyonda 34 UK 4381 plakalı aracın muhtelif yerlerinde saklanmış vaziyette toplam 3 bin 760 paket kaçak sigara ele geçirildi. Ele geçirilen kaçak sigaralara el konulurken, sürücü hakkında işlem başlatıldı. 

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