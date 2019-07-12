POLİTİKA

Bakan Kurum: Ülkemiz çok ciddi tehdit altında

Karadeniz için iklim eylem planını açıklayan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "İlklim değişikliği açısından ülkemiz çok ciddi tehdit altında" ifadelerini kullandı.

Bakan Murat Kurum, "Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'i kapsayan plan 15 maddeden oluşuyor." diye konuştu.

Bakan Kurum'un konuşmasından satırbaşları şöyle:

İlklim değişikliğinin etkileri

-İstanbul'da yaşanan dolunun verdiği hasarla 12 bin konut inşa edilebildi.  İlklim değişikliği etkilerini ülkemizde azaltmaya çalışıyoruz. Dünyaya örnek olacak adımları atıyoruz. 

Sıfır atık mavi projesi

-Denizleri korumak için sıfır atık mavi projemiz var. Denizlerimizi koruyacak kampanya başlattık. 

Paralı plastik poşet uygulaması

-Türkiye'deki 5 büyük market verilerine göre 2 milyar 54 milyon olan poşet sevkiyatı yüzde 78 azaldı. Plastik poşet düzenlememize destek veren herkese teşekkür ediyorum. 

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
TÜSİAD Başkanı Kaslowski'den çok konuşulacak sözler!
TÜSİAD Başkanı Kaslowski'den çok konuşulacak sözler!
Büyükelçi Serdar Kılıç'tan Washington Post'a manidar PKK mektubu
Büyükelçi Serdar Kılıç'tan Washington Post'a manidar PKK mektubu
Başkan itiraf etti: Galatasaray Joaquin Zeballos için teklif etti
Başkan itiraf etti: Galatasaray Joaquin Zeballos için teklif etti
Meclis'e 7 fezleke gönderildi! Aralarında Kılıçdaroğlu da var
Meclis'e 7 fezleke gönderildi! Aralarında Kılıçdaroğlu da var
Beşiktaş'ta Tevfik Yamantürk yeniden aday
Beşiktaş'ta Tevfik Yamantürk yeniden aday
CHP'li Özgür Özel '15 Temmuz tiyatro değil bal gibi darbe girişimiydi' dedi ortalık yıkıldı
CHP'li Özgür Özel '15 Temmuz tiyatro değil bal gibi darbe girişimiydi' dedi ortalık yıkıldı
ÖNCEKİ VİDEOLAR
MSB duyurdu! S-400 teslimat süreci başladı
MSB duyurdu! S-400 teslimat süreci başladı
Dengir Mir Mehmet Fırat hayatını kaybetti
Dengir Mir Mehmet Fırat hayatını kaybetti
Cuma günü okunacak kısmet açma duası hangisidir?
Cuma günü okunacak kısmet açma duası hangisidir?
12 Haziran Türkiye Gündemi
12 Haziran Türkiye Gündemi
Mersin'de, gergedan böceği bulundu
Mersin'de, gergedan böceği bulundu
Adetliyken edilecek dualar neler okunacak cuma duaları
Adetliyken edilecek dualar neler okunacak cuma duaları
Müge Anlı Güven Bana yarışmasına damga vuran 'İstiklal Marşı' sorusu
Müge Anlı Güven Bana yarışmasına damga vuran 'İstiklal Marşı' sorusu
Cuma selası ve cuma namazı arasında okunacak dua hangisi
Cuma selası ve cuma namazı arasında okunacak dua hangisi