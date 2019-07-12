Bakan Kurum: Ülkemiz çok ciddi tehdit altında

Bakan Murat Kurum, "Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'i kapsayan plan 15 maddeden oluşuyor." diye konuştu.

Bakan Kurum'un konuşmasından satırbaşları şöyle:

İlklim değişikliğinin etkileri

-İstanbul'da yaşanan dolunun verdiği hasarla 12 bin konut inşa edilebildi. İlklim değişikliği etkilerini ülkemizde azaltmaya çalışıyoruz. Dünyaya örnek olacak adımları atıyoruz.

Sıfır atık mavi projesi

-Denizleri korumak için sıfır atık mavi projemiz var. Denizlerimizi koruyacak kampanya başlattık.

Paralı plastik poşet uygulaması

-Türkiye'deki 5 büyük market verilerine göre 2 milyar 54 milyon olan poşet sevkiyatı yüzde 78 azaldı. Plastik poşet düzenlememize destek veren herkese teşekkür ediyorum.