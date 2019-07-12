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12 Haziran Türkiye Gündemi

12 Haziran 2019 son 24 saat haber bülteni...

Erdoğan'dan çok konuşulacak Babacan sözleri!

Erdoğan, Ali Babacan'ın yeni parti kurma çalışmaları ile ilgili “AK Parti’den hiçbir arkadaşımın bunlarla hareket edeceğini düşünmüyorum.” ifadelerini kullandı.

Ekrem İmamoğlu Anıtkabir'i ziyaret etti!

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Anıtkabir'i ziyaret etti. İmamoğlu, burada Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

Kılıçdaroğlu'ndan gündeme oturan Başkanlık Sistemi açıklaması!

Kılıçdaroğlu Abdülkadir Selvi'ye konuştu. Kılıçdaroğlu, parlamenter sistemden yana olduklarını ancak başkanlık sistemini de tartışmaktan çekinmeyeceklerini açıkladı.

Babacan'ın yeni partisine mi katılıyor?

Babacan, yeni partide dünyanın en iyi 10 profesörü arasına giren Daron Acemoğlu'nu
ekibine katabilmek için büyük bir gayret içerisinde olduğu konuşuluyor.

Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi toplantısı

Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi (FİKKO) toplantısı Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak başkanlığında toplanarak yerli ve milli bir rating şirketi kurulması konusu masaya yatırıldı.

Türkiye düğmeye bastı tüm izinler iptal

SURİYE sınırından sıcak haberler geliyor. PKK'nın Suriye uzantısı YPG'ye yönelik operasyon an meselesi. TSK, sınır birliklerindeki izinleri ve tayinleri iptal etti. Sınıra sevkiyat sürüyor.

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