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Ayı önüne birden düştü! Sonra bakın ne oldu

Sivas’ın İmranlı ilçesinde bir kişi köyüne giderken önüne düşen ayıyı bir süre aracı ile takip etti.

Pendikspor’un Altyapı Teknik Direktörü Mahmut Eren, tatil için gittiği memleketi Sivas’ın İmranlı ilçesinde ilginç bir olay yaşadı. Otomobili ile İmranlı ilçesinden Aydın köyüne giden Eren’in bir anda önüne bir boz ayı çıktı. Ayı, aracın önünde hızla koşarken Eren’de aracı ile ayıyı takip etti. Ayı bir süre aracın önünde koşarken sonra yoldan çıkarak izini kaybettirdi. Aydın yaşadıklarını cep telefonu ile kaydetti . 

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