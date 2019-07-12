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Şantiyeye gelen tilkiyi elleriyle besliyorlar

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesindeki bir şantiyede çalışan Mehmet Poyraz, düzenli olarak şantiyeye gelen tilkiyi kendi elleriyle besliyor.

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesine bağlı Başören Köyünde bir tilki, yaşam alanına yakın bir noktada bulunan şantiyeyi adeta mesken tuttu. Şantiye çalışanlarından Mehmet Poyraz, soğuk kış günlerinde yiyecek bulamadığı için şantiyeye gelen tilkiyi beslemeye başladı.

Zamanla şantiyede kolayca yiyecek bulduğu için duruma alışan tilki, her gün alana gelmeye başladı. Şantiyede bulunan evlerin önüne gelerek kendisini gösteren tilkiye şantiye personelleri bina camından yiyecek uzatıyor.

Evcil bir hayvan gibi davranan hayvanı görenler de şaşkınlıklarını gizleyemedi. Kış aylarının ardından yaz günlerinde de şantiyeye gelen tilkiyi besleyen Poyraz'ın çektiği görüntüler de durumu gözler önüne seriyor.

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