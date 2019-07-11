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Antalya'da falezlerde intihar girişimi

ANTALYA'da, ailevi sorunları nedeniyle bunalıma giren H.D., falezlere çıkarak intihar etmek istedi. Aşırı derecede alkollü olan H.D.'nin falezlere çıkmadan önce parkta ateş yaktığı ve cebindeki parayı da ateşe attığı iddia edildi.

ANTALYA Konyaaltı Caddesi Atatürk Parkında meydana gelen olayda; parkta bir süre alkol alan H.D., iddiaya göre, burada ateş yakıp cebinden çıkardığı bir miktar parayı yaktı. Üzerindeki tişörtü de çıkaran H.D., falezlerin kenarına gelerek atlayacağını söyledi.

Durumu fark eden çevredekiler 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde, Özel Harekat Şube Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri de hazır bekletildi. Polis ve sağlık ekipleri H.D. ile konuşarak eyleminden vazgeçirmeye çalıştı.

Yerden aldığı cam kırıklarıyla kendisine zarar veren H.D., kimseyi kendisine yaklaştırmadı. Yaklaşık bir saat falezlerin kenarında bekleyen H.D., arkadan yaklaşan polis ekiplerince yakalandı.

Falezlerden uzaklaştırılan H.D., polise direnince kelepçelendi. Olay yerindeki ambulansta tedavisi yapılan H.D., işlemleri için polis merkezine götürüldü.

H.D.'nin ailevi sorunları olduğu, bu nedenle intihar etmek istediği iddia edildi.

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