Antalya'da falezlerde intihar girişimi

ANTALYA Konyaaltı Caddesi Atatürk Parkında meydana gelen olayda; parkta bir süre alkol alan H.D., iddiaya göre, burada ateş yakıp cebinden çıkardığı bir miktar parayı yaktı. Üzerindeki tişörtü de çıkaran H.D., falezlerin kenarına gelerek atlayacağını söyledi.

Durumu fark eden çevredekiler 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde, Özel Harekat Şube Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri de hazır bekletildi. Polis ve sağlık ekipleri H.D. ile konuşarak eyleminden vazgeçirmeye çalıştı.

Yerden aldığı cam kırıklarıyla kendisine zarar veren H.D., kimseyi kendisine yaklaştırmadı. Yaklaşık bir saat falezlerin kenarında bekleyen H.D., arkadan yaklaşan polis ekiplerince yakalandı.

Falezlerden uzaklaştırılan H.D., polise direnince kelepçelendi. Olay yerindeki ambulansta tedavisi yapılan H.D., işlemleri için polis merkezine götürüldü.

H.D.'nin ailevi sorunları olduğu, bu nedenle intihar etmek istediği iddia edildi.