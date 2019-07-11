GÜNCEL

11 Haziran Türkiye Gündemi

11 Haziran 2019 son 24 saat haber bülteni...

Erdoğan'dan Srebrenitsa çıkışı

Erdoğan: ''Avrupa'nın gözü önünde yaşanan ve 8372 masumun canına mal olan Srebrenitsa soykırımı, tarih boyunca asla unutulmayacaktır.'' ifadelerini kullandı.

Trump İran'ı yine yaptırımla tehdit etti

Trump: İran'ın uzun süredir gizlice uranyum zenginleştirmesi yaptığını
iddia ederek, yakında yaptırımların önemli ölçüde artırılacağını duyurdu.

İBB Meclisi'ne "HDP'ye teşekkür et" gerginliği damga vurdu!

Konuşmasında Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener'e teşekkür eden Suat Sarı'ya AK Parti sıralarından "HDP'ye de teşekkür et" şeklinde laf atılması üzerine gerginlik yaşandı.

Egemen Bağış'tan çok çarpıcı yeni parti yorumu!

Bağış: "Türkiye demokratik, laik, sosyal bir hukuk
devletidir. İsteyen parti kurar, isteyen turşu" dedi.

Netenyahu Sisi'yi öve öve bitiremedi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi’den övgüyle söz ederek, "Kendisinden, liderliğinden ve zekasından muhteşem bir intiba edindim." dedi.

Fatih Terim'e piyango vurdu! Baş belasından kurtuluyor

Ya Mariano ya Linnes gidiyor. Galatasaray, orta sahaya transfer yapmak için sağ beki Mariano ya da Linnes'ten birini satmayı planlıyor. Öncelik ise Mariano'nun satılması.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Irak'ın kuzeyine hava harekatında 5 terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyine hava harekatında 5 terörist etkisiz hale getirildi
Omuzuna değil de kafasına düşseydi! Anne ve oğlu koşarak kurtuldu
Omuzuna değil de kafasına düşseydi! Anne ve oğlu koşarak kurtuldu
Trafikte terör estiren baklavacı Seydioğlu’nun tabelaları sökülecek
Trafikte terör estiren baklavacı Seydioğlu’nun tabelaları sökülecek
İstanbul Emniyeti düğmeye bastı! Sapıklar çetesi çökertildi
İstanbul Emniyeti düğmeye bastı! Sapıklar çetesi çökertildi
Kadın cinayetlerine bir yenisi! Eşini öldürdü sevgilisi olduğunu iddia ettiği adamı yaraladı
Kadın cinayetlerine bir yenisi! Eşini öldürdü sevgilisi olduğunu iddia ettiği adamı yaraladı
Döviz hesapları rekor seviyeye yükseldi!
Döviz hesapları rekor seviyeye yükseldi!
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Hakan Akdoğan'dan Akademisyenlere 'FETÖ iftirası' davası
Hakan Akdoğan'dan Akademisyenlere 'FETÖ iftirası' davası
Çanakkale'yi kasırga vurdu
Çanakkale'yi kasırga vurdu
Genç hostes otel küvetinde ölü bulundu! Sevgilisinin yaptığı akılalmaz plana bakın
Genç hostes otel küvetinde ölü bulundu! Sevgilisinin yaptığı akılalmaz plana bakın
Almanya Başbakanı Angela Merkel'in titreme nöbetine özel çözüm
Almanya Başbakanı Angela Merkel'in titreme nöbetine özel çözüm
Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çiftinin bebekleri Karan’ın yeni videosu
Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çiftinin bebekleri Karan’ın yeni videosu
15 temmuz şiirleri destanı anlatan kısa-uzun 15 Temmuz şiirleri sayfası
15 temmuz şiirleri destanı anlatan kısa-uzun 15 Temmuz şiirleri sayfası
KADEM Başkanı Saliha Okur Gümrükçüoğlu "Eşcinsellik ve benzeri akımlar yaradılışa aykırı, sapkın eğilimlerdir"
KADEM Başkanı Saliha Okur Gümrükçüoğlu "Eşcinsellik ve benzeri akımlar yaradılışa aykırı, sapkın eğilimlerdir"
ALES başvuru ücreti ödeme hangi bankaya yatacak?
ALES başvuru ücreti ödeme hangi bankaya yatacak?