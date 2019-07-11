11 Haziran Türkiye Gündemi

Erdoğan'dan Srebrenitsa çıkışı

Erdoğan: ''Avrupa'nın gözü önünde yaşanan ve 8372 masumun canına mal olan Srebrenitsa soykırımı, tarih boyunca asla unutulmayacaktır.'' ifadelerini kullandı.

Trump İran'ı yine yaptırımla tehdit etti

Trump: İran'ın uzun süredir gizlice uranyum zenginleştirmesi yaptığını

iddia ederek, yakında yaptırımların önemli ölçüde artırılacağını duyurdu.

İBB Meclisi'ne "HDP'ye teşekkür et" gerginliği damga vurdu!

Konuşmasında Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener'e teşekkür eden Suat Sarı'ya AK Parti sıralarından "HDP'ye de teşekkür et" şeklinde laf atılması üzerine gerginlik yaşandı.

Egemen Bağış'tan çok çarpıcı yeni parti yorumu!

Bağış: "Türkiye demokratik, laik, sosyal bir hukuk

devletidir. İsteyen parti kurar, isteyen turşu" dedi.

Netenyahu Sisi'yi öve öve bitiremedi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi’den övgüyle söz ederek, "Kendisinden, liderliğinden ve zekasından muhteşem bir intiba edindim." dedi.

Fatih Terim'e piyango vurdu! Baş belasından kurtuluyor

Ya Mariano ya Linnes gidiyor. Galatasaray, orta sahaya transfer yapmak için sağ beki Mariano ya da Linnes'ten birini satmayı planlıyor. Öncelik ise Mariano'nun satılması.