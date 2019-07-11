Diyarbakır’da anız yangınları bitmiyor

Diyarbakır’da yaz aylarında kuruyan otlar bilinmeyen sebeplerle yanmaya devam ediyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığının en yoğun çalıştığı yaz döneminde günde ortalama 70 yangın meydana geldiği belirtildi. Vatandaşların duyarlılık sağlamamasından kaynaklı anız yangınları çevreyi dumandan etkiliyor. Son olarak Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde başlayan anız yangını rüzgarın etkisiyle çeşitli bölgelere yayılarak alevlerin büyümesine sebep oldu. Boş arazide yanmaya başlayan anız rüzgarın etkisiyle özel bir okulun bahçesine sıçramak üzereyken itfaiye ekiplerinin 1 saatlik uğraşı sonucu söndürüldü.