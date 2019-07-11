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Metin Hara Adriana Lima'nın yeni ilişkisi hakkında ilk kez konuştu

Metin Hara, eski sevgilisi Adriana Lima'nın Türk iş adamıyla aşk yaşaması hakkında sessizliğini bozarak "Hoşgörülü ve saygılı davranmak zorundayız" dedi.

Ünlü yazar Metin Hara ile uzun bir süre aşk yaşayan dünyaca ünlü manken Adriana Lima, geçtiğimiz günlerde iş adamı Emir Uyar ile aşk yaşamaya başladı. Çiftin fotoğraflarının yayılmasının ardından sessizliğini bozan Metin Hara, sosyal medya hesabından canlı yayın yaparak açıklama yaptı.

"5 AY ÖNCE YOLLARIMIZI AYIRDIK"

Canlı yayın açan Metin Hara, Adriana Lima hakkında şunları söyledi: "Sürekli özel hayat hakkında soru geliyor ama ben özel hayat hakkında konuşmuyorum. Yine konuşulmasını doğru bulmuyorum ama biz 5 ay önce zaten yolları ayırdık. Ben Türkiye'ye gelmeye karar verdim çünkü annemin 12 cm tümörü var. Ameliyatında ve sonrasında yanında olmak ve onlarla zaman geçirmek çok önemliydi. O yüzden ne olursa olsun hayatımızdaki, birlikte olduğumuz, dostluk kurduğumuz her kişiye adil, hoşgörülü ve saygılı davranmanın taraftarıyım.

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