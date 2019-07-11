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11 Haziran Türkiye Gündemi

11 Haziran 2019 son 24 saat haber bülteni...

Meral Akşener'den Babacan ve Davutoğlu'nun yeni parti çalışmalarına ilk yorum

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Türk siyasi arenasını hareketlendiren Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'nun yeni parti girişimleriyle ilgili yaptığı açıklamada "Türkiye açısından iyi olacağına inanıyorum. Çeşitlilik güzel bir şeydir" dedi.

MHP kulislerinde Ali Babacan yorumu

Eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan ve ekibinin AK Parti’den ayrılarak yeni parti kurma girişimleri MHP’de, MHP’deki olağanüstü kurultay sürecine ve İYİ Parti’nin kuruluşuna benzetiliyor.

İran'dan yeşil ışık: Kapılar sonuna kadar açık

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Tahran yönetiminin diplomasi ve müzakere kapısını sonuna kadar açık bıraktığını belirtti.

Trump İran'ı yine yaptırımla tehdit etti

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın uzun süredir gizlice uranyum zenginleştirmesi yaptığını iddia ederek, yakında yaptırımların önemli ölçüde artırılacağını duyurdu.

FED'in faiz indirimi beklentileri! Bakın dolar gün kaçla başladı

Fed Başkanı Jerome Powell'ın faiz indirimi beklentilerini artıran açıklamalarının ardından gerileyen dolar/TL güne 5.67 seviyesinde başladı.

Mehmet Ağar araya girdi Arda Turan Galatasaray'a dönüyor

Eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar'ın isteğiyle Abdurrahim Albayrak ve teknik direktör Fatih Terim, yaptığı toplantıda Arda Turan'ın Galatasaray'a dönmesi konusunda anlaşma sağladı.

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