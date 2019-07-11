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Samsun'da 15 yaşındaki çocuğun kullandığı otomobil devrildi

SAMSUN'da 15 yaşındaki A.A., teyzesinden izinsiz alıp, arkadaşlarıyla birlikte gezintiye çıktığı otomobille kaza yaptı. Devrilen otomobildeki Ömer Tuğrul Çakar (15) öldü, 2'si ağır, 5 çocuk yaralandı.

Kaza, saat 01.00 sıralarında Atakum ilçesi İncesu Mahallesi'nde meydana geldi. A.A., teyzesine ait 55 HJ 521 plakalı otomobili izinsiz alarak aynı yaştaki 5 arkadaşıyla gezintiye çıktı. Adnan Menderes Bulvarı'nda otomobil, A.A.'nın kontrolünden çıkıp devrildi. Kazada, otomobildeki 6 kişi yaralandı. 

​İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi ile özel hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Ömer Tuğrul Çakar, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı. Diğer yaralılardan 2'sinin durumlarının ağır olduğu belirtildi. 

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