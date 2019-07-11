DÜNYA

Zırhlı araçtaki paralar yola saçıldı

ABD'de otoyolda kapısı açılan zırhlı araçtan para yağdı. Havaya saçılan paraları toplamak için sürücüler araçlarını emniyet şeridine çekti.

Olay ABD'nin Atlanta şehrinde, Ashford Donwoody yolunda meydana geldi. Para taşıyan zırhlı aracın yan kapısı açılınca otoyola paralar saçıldı. Paraları toplamak için araçlar emniyet şeridinde durdu. Araçlarından inen insanlar yollardaki parayı toplarken görüntülendi. Daha sonra polisin olay yerine intikal etmesi sonucu araçlar dağıldı.

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