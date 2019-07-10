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Amazon'un kurucusu Bezos'un tatil yaptığı yat Marmaris'te demirledi

Amazon'un kurucusu Jeff Bezos, Ege ve Akdeniz koylarını gezdiği 'Flying Fox' adlı lüks yatla Marmaris'e geldi.

Ege ve Akdeniz koylarını gezen Amazon'un kurucusu Jeff Bezos, Marmaris'in Selimiye Mahallesi açığına gelerek demir attı.

Bir Alman firmasına ait olan ve günlük kirasının 400 bin euro olduğu öğrenilen 'Flying Fox' adlı ultra lüks yatta tatilini geçiren Bezos'un, dinlendiği öğrenildi.

Özel müşterilerine tahsis edilen ultra lüks yatta helikopter dahi bulunurken; bazı tekne sahipleri merak edip daha iye görebilmek için yakınına kadar gitti.

Sahilde güneşlenen ve dinlenenler, büyüklüğüyle ilgi çeken yatın fotoğraflarını çekerek sosyal medyada paylaştı.

Yata, 50 kilo deniz mahsulü götürüldüğü öğrenildi.

Yata ait jet ski, küçük yelkenli, sörf gibi su sporları aletleri denize indirildiği de görüldü.

Ayrıca yatın 3'üncü katında, özel güvenlik görevlileri dikkati çekti.

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