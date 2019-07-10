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Bartu Küçükçağlayan'dan Meral Akşener paylaşımı

Meral Akşener, dünkü grup toplantısında Büyük Ev Ablukada'nın şarkısında geçen "Güneş yerinde her şey yolunda" dizelerini sarf etti. Grubun üyelerinden Bartu Küçükçağlayan bu konuşma sonrası bakın ne dedi.


Meral Akşener, dünkü grup toplantısında Büyük Ev Ablukada’nın “Güneş Yerinde” şarkısında geçen dizelerin de yer aldığı bir konuşma yaptı.

Akşener konuşmasında, “İyi'ler mutlaka kazanacak. İyi Parti'nin güneşi yüzünüzü ısıtacak, yolunuzu aydınlatacak. İyi Parti olduğu sürece umut var olacak. Şairin de dediği gibi: Güneş yerinde, her şey yolunda…” dedi.

Grubun kurucularından ve şarkının bestecilerinden ünlü oyuncu Bartu Küçükçağlayan, Akşener’in bu konuşması ile ilgili bir tweet attı.

Küçükçağlayan’ın tweet’i şöyleydi: "2000’lerde nasıl şair olunur diye düşünür dururdum hep. Meral hanım’dan alıntılıyorum; 'iyi Parti’nin güneşi yüzünüzü ısıtacak, yolunuzu aydınlatacak. İyi Parti olduğu sürece umut var olacak. Şairin de dediği gibi: Güneş yerinde, her şey yolunda…' Artık şair olmuş olabilirim..."

Ünlü oyuncu daha sonra ise o sözleri kendi fotoğrafıyla birleştirerek yaptığı videoyu paylaşıp "Umutsuzluğa alışmayın" dedi. Bartu'nun paylaşımına beğeni yağdı.

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