Ahmet Davutoğlu videosunda gazeteciler fişlendi

Türkiye, günlerdir Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı'nın (SETA) raporunu konuşuyor. “Uluslararası Medya Kuruluşlarının Türkiye Uzantıları” başlığıyla yayımladığı raporda gazetecilerin fişlendiği yorumları yapıldı.

Çalışanların özgeçmişleri ve daha önce çalıştıkları kurumlar listelendi. Rapora "internet andıcı" benzetmesi yapanlar da oldu.

Davutoğlu ekibinde video yayınladı

SETA raporuyla ilgili tartışmalar sürerken, Ahmet Davutoğlu'nun videosu ortalığı karıştırdı. Sosyal medyaya düşen Davutoğlu videosunda iktidara yakın birçok gazeteci iftira ve yalan haberlerle fişlendiği görüldü.

Hedef gösterildiler

Barış Manço'nun "Ahmet Bey'in ceketi" şarkısı eşliğinde gazete küpürleri, ile Süleyman Özışık, Hilal Kaplan, Cem Küçük, Berat Albayrak, Yiğit Bulut, Ertuğrul Özkök, Yılmaz Özdil gibi isimler hedef gösterildi. Videoda bu gazetecilerin itibarsızlaştırılması yönünde gaztee

Yüzler değişiyor fişleme değişmiyor

Fişlemenin "eski Türkiye"de kaldığı düşünülüyordu. En azından öyle umuyorduk. Yanılmışız meğer. İsimler değişiyor, kıyafetler değişiyor ama yargısız infaz, zan altında bırakma ve etiketleme değişmiyor.

Daha acısı ise mevcut iktidarı demokrasiden uzaklaşmakla suçlayan ve Türkiye'yi ileriye taşıyacağını vaat eden Davutoğlu ekibi bu vahim hataya imza atıyor.